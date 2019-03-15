Верховный муфтий Кыргызстана Максат ажы Токтомушев обязал имамов всех мечетей страны читать пятничные проповеди только на кыргызском языке. Впрочем, ее можно прочесть и на русском, если будет такая надобность. ДУМК объяснил свое решение «развитием кыргызского языка и укреплением единства».

Новые правила чтения проповедей по пятницам вступили в силу с 6 марта. Раньше имам мог читать пятничную проповедь на том языке, который был удобен и ему, и прихожанам.

По словам пресс-секретаря Духовного управления мусульман Кыргызстана (ДУМК) Максата Атабаева, основная цель нововведений — «развитие кыргызского языка и укрепление единства в стране».

«В другие дни недели муфтият не запрещает служащим мечетей читать проповеди на языках всех этносов страны», — сказал Атабаев.

Глава мусульман Джалал-Абадской области Абдиллазиз Закиров сказал «Клоопу», что проблем с чтением проповедей на кыргызском языке не возникнет. По его словам, служащие мечети изучали кыргызский и свободно им владеют.

«Например, в Джалал-Абаде 11 мечетей. В восьми из них работают служащие узбекской национальности. С их стороны никаких недовольств не было, до этого у них уже был опыт проведения проповедей на кыргызском», — сказал он.

Кыргызский язык знают не все

Религиовед Икбалжон Мирсаитов называет постановление муфтията «преждевременным», потому что не все население страны владеет кыргызским языком.

«Представьте, что в Ошской области, где компактно проживают узбеки, будут проводить проповедь на русском или кыргызском. С одной стороны, это не совсем будет проповедь, так как люди не поймут [ее сути]. Такое же может случиться и в местах, где проживают дунгане или уйгуры», — говорит эксперт.

По его словам, из-за незнания кыргызского или русского языков у некоторых имамов могут возникнуть проблемы с прочтением пятничной проповеди.

Пятничная проповедь проводится до начала пятничного намаза. Обычно она длится около получаса. Во время чтения проповеди, имамы просвещают прихожан мечети на темы, которые устанавливает ДУМК.

К примеру, во время проповеди имам может рассказать о необходимости уважения к родителям, о здоровье или даже о дорожной безопасности.

В Кыргызстане насчитывается 2600 мечетей. Большая часть религиозного населения страны исповедует ислам.

Автор: Аскарбек Мырзабеков



Соавтор: Дамира Жуман кызы