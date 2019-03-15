Это один из самых близких к кыргызско-таджикской границе домов в кыргызском селе Аксай — до границы всего 10 метров. Именно здесь 14 марта ранили кыргызского милиционера. Хозяин дома рассказал «Клоопу», что собрал под своим окном около 10 гильз.

Конфликт между кыргызстанцами и таджикистанцами начался 13 марта из-за строительства стратегически важной для Кыргызстана объездной дороги. После того, как власти двух стран не смогли в течение двух дней урегулировать конфликт, часть жителей Аксая покинула свои дома и уехала в Лейлекский район Баткенской области.



Таджикские власти заявляют о двух погибших, кыргызские власти сообщают о трех раненых. Пограничная служба Кыргызстана называет ситуацию на границе «относительно стабильной». По данным ведомства, утром 15 марта в приграничных районах не зафиксировано «скопления граждан».

Соавтор: Гулжан Эшбаева