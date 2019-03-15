«Супер-Инфо» подозревают в «уклонении от налогов». Издание называет это «рейдерским интересом»

Директора популярной кыргызоязычной газеты «Супер-Инфо» Шаисту Шатманову вызвали на допрос. Финансовая полиция подозревает издание в «уклонении от налогов». Сама газета называет это «преследованием рейдерских интересов».

Шатманова сказала «Клоопу», что допрос пройдет 18 марта. «Вчера к нам в редакцию пришли сотрудники финполиции. У них была повестка на мое имя. Мы договорились, что я отвечу на интересующие их вопросы в понедельник», — сказала она.

Пресс-служба финансовой полиции (ГСБЭП) заявила, что они подозревают издание в занижении объемов производства и «уклонении от налогов». Согласно информации следователей, указанный в газете объем тиража отличается того, что на сайте типографии «Центра поддержки СМИ», которая печатает «Супер-Инфо» .

При этом, ГСБЭП не уточняет, о каких объемах возможных нарушений идет речь.

Само издание обвиняет ГСБЭП в «преследовании рейдерского интереса». Редакция не понимает, почему следователи сравнивают информацию о тираже издания с тем, что указано на сайте «Центра поддержки СМИ», который не относится к «Супер-Инфо».

«Вызвать на допрос главу оппозиционного издания из-за статьи, которая вышла на сайте сторонней организации и не относится к газете — это глупо», — считает издание.