«Супер-Инфо» подозревают в «уклонении от налогов». Издание называет это «рейдерским интересом»

Директора популярной кыргызоязычной газеты «Супер-Инфо» Шаисту Шатманову вызвали на допрос. Финансовая полиция подозревает издание в «уклонении от налогов». Сама газета называет это «преследованием рейдерских интересов».
Шатманова сказала «Клоопу», что допрос пройдет 18 марта. «Вчера к нам в редакцию пришли сотрудники финполиции. У них была повестка на мое имя. Мы договорились, что я отвечу на интересующие их вопросы в понедельник», — сказала она.
Пресс-служба финансовой полиции (ГСБЭП) заявила, что они подозревают издание в занижении объемов производства и «уклонении от налогов». Согласно информации следователей, указанный в газете объем тиража отличается того, что на сайте типографии «Центра поддержки СМИ», которая печатает «Супер-Инфо» .
При этом, ГСБЭП не уточняет, о каких объемах возможных нарушений идет речь.
Само издание обвиняет ГСБЭП в «преследовании рейдерского интереса». Редакция не понимает, почему следователи сравнивают информацию о тираже издания с тем, что указано на сайте «Центра поддержки СМИ», который не относится к «Супер-Инфо».
«Вызвать на допрос главу оппозиционного издания из-за статьи, которая вышла на сайте сторонней организации и не относится к газете — это глупо», — считает издание.
У «Супер-Инфо» 5 дней для отчетности
Пресс-служба ГСБЭП заявила в ответ на обвинения в «рейдерском интересе», что «Супер-Инфо» само не хотело сотрудничать при разбирательстве в «уклонении от налогов», а теперь «занимается распространением слухов».
«Вместо реального демонтажа коррупционных схем внутри своей организации и сотрудничества, представители “Супер-Инфо” вводят общественность в заблуждение, публикуя не имеющую ничего общего с действительностью информацию», — сообщило ведомство.
Государственная налоговая служба (ГНС) потребовала от издания предоставить «все необходимые документы» в течение 5 дней. «Газета обязана […] до 20 марта текущего года предоставить всю запрашиваю документацию для проведения соответствующей перепроверки», — заявили в налоговой.
«Супер-Инфо» — самая популярная кыргызоязычная газета, которая выходит один раз в неделю. По данным «Центра поддержки СМИ», ее тираж составляет 90-100 тысяч экземпляров.
С изданием «Супер-Инфо» связан Кылычбек Султан — бывший посол Кыргызстана в Малайзии и бывший министр социального развития. Сейчас он находится за пределами страны из-за конфликта с действующими властями.
Редактор: Анна Капушенко