В Бишкеке горит жилой дом, информации о пострадавших пока нет — видео

Последствия пожара. Фото: пресс-служба МЧС

Загорелся частный жилой дом на улице Архангельской, в результате чего, сгорели еще грузовик и контейнер. Пожар начался в 12 часов дня. Пострадавших пока нет. Сейчас на месте работают пять пожарных бригад.

Новость обновлена в 13:52

Пресс-служба МЧС уточнила, что пожар начался в доме на улице Архангельской. По сообщению пресс-службы, сгорели частично жилой дом и крыши двух домов, также сгорели полностью один грузовик и контейнер.

«Огонь 13:18 локализован, продолжаются работы для полного тушения. Предварительно нет погибших и пострадавших», — добавила пресс-служба.

МЧС пока не может назвать причины и масштаб пожара — это станет известно после его тушения.

Ранее сообщалось, что пожар начался на пересечении улиц Костанайской и Сыдыгалиева.