Это жительницы села Аксай, эвакуированные из-за конфликта на кыргызско-таджиской границе. Они были временно расселены в здании баткенской школы.

«Много грудничковых детей, кормящих матерей, детей от 0-12 лет, пожилые, продукты есть, но детям нужно дополнительные, нужны вещи первой необходимости. Для тех кто хочет помочь номер Элсом 0771454445», — пишет правозащитница Назгуль Турдубекова из «Лиги защитников прав ребёнка».

Женщины и дети были эвакуированы из села Аксай 14 марта после конфликта, разгоревшегося между кыргызстанцами и таджикистанцами из-за строительства дороги «Аксай — Тамдык». 13 и 14 марта из-за конфликта были ранены три кыргызстанца и убиты два гражданина Таджикистана.

Власти утверждают, что на 16 марта ситуация на границе «стабильная», дипломаты двух стран проводят второй раунд переговоров.