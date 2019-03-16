Пресс-служба СДПК сообщила о том, что экс-президент Алмазбек Атамбаев оспорит в Бишкекском городском суде решение Октябрьского суда.

В феврале Октябрьский суд обязал Атамбаева выплатить экс-депутату Ахматбеку Келдибекову, бывшему генпрокурору Азимбеку Бекназарову и экс-главе ГКНБ Кенешбеку Дуйшебаеву по 100 тысяч сомов компенсации за оскорбление их чести и достоинства.

Представители бывшего главы государства обвинили суд в предвзятости, утверждая, что Атамбаев никого не оклеветал и не оскорбил.

Ранее Келдибеков, Бекназаров и Дуйшебаев, тоже недовольные решением суда, подали апелляцию в горсуд.

Фото: Апрель

Политики подали судебные иски против Атамбаева и телеканала «Апрель» на общую сумму в 18 млн сомов. Суд же удовлетворил их частично, обязав Атамбаева выплатить лишь 300 тысяч сомов, с телеканала материальные претензии были сняты.

Они подали в суд на Атамбаева из-за интервью, которое он дал телеканалу «Апрель» 10 декабря 2018 года.

В нем он сказал, что «Келдибековы стали мультимиллионерами, работая на госдолжностях», а «Азимбеки [Бекназаровы] и Дуйшебаевы» заработают, если в Кыргызстане «случится что-то непоправимое и прольется кровь».

Судиться с экс-президентом хочет и политик Бекболот Талгарбеков, которого при правлении Атамбаева обвинили в попытке захвата власти и посадили. Весной 2019 года с Талгарбекова сняли обвинение в попытке захвата власти и он вышел из тюрьмы.

Весной 2017 года Атамбаев, будучи президентом, подавал иски о защите чести и достоинства на издания «Заноза» и «Азаттык». Иск к последним в итоге отозвали, а «Занозу» и правозащитницу Чолпон Джакупову суд обязал выплатить Атамбаеву в общей сложности 30 млн сомов. В мае 2018 года Атамбаев отказался от материальных претензий к ним.

Уже в ноябре 2018 года в интервью «Апрелю» экс-президент сказал, что был «не прав», подавая в суд на журналистов, и «поддался эмоциям». Атамбаев добавил, что сейчас иски против журналистов используют, чтобы «затыкать рот тем, кто пишет правду».