Действующий и бывший президенты выступили на митингах-реквиемах в память об Аксыйских событиях. Сооронбай Жээнбеков выступил в Аксы, в селе Боспиек, а Алмазбек Атамбаев в Бишкеке у здания медиафорума.
Бывший и нынешний лидеры государства выступили в годовщину Аксыйских событиях перед народом. Сооронбай Жээнбеков отправился в село Боспиек Аксыйского района Джалал-Абадской области, а Алмазбек Атамбаев выступил на митинге у здания медиафорума в Бишкеке.
О чем говорил Жээнбеков
Об Аксыйских событиях
Аксыйские события стали началом всенародной борьбы за свободу и справедливость в Кыргызстане.
Власть преградила дорогу нашим соотечественникам, отважившимся выступить за справедливость и применила огнестрельное оружие против мирных людей.
Тем не менее, это не сломило волю народа. Наоборот, многократно усилилась борьба за свободу. Общество проснулось, народ воспрянул.
Наш свободолюбивый народ доказал, что больше не допустит авторитарно-кланового правления. Мировое сообщество увидело, что для нашего народа свобода и независимость являются наивысшими ценностями, ради которых люди готовы пожертвовать даже своей жизнью. Именно в этом заключается историческое значение событий, произошедших 17 марта 2002 года.
О переворотах 2005 и 2010 годов
Сегодня мы склоняем голову перед светлой памятью погибших в Аксыйских событиях и тех, которые скончались впоследствии от полученных ран.
В то же время мы вспоминаем наших соотечественников, которые погибли в 2005-м и 2010-м годах в борьбе за свободу и справедливость.
В апреле 2010 года вместе с соотечественниками я тоже выступил против кровавого семейного режима. Для меня судьба погибших в 2010 году соотечественников, их родственников – не пустые слова. Они в моем сердце
В 2020 году исполняется 10 лет со дня победы Народной Апрельской революции. На днях я подпишу Указ о 10-летии Апрельской революции.
О клановом правлении
Наш народ за годы независимости видел разные виды семейного правления. Было время, когда государством управляла организованная преступная мафия.
Не зря издревле говорится «У честного правителя нет родни, а кто преследует интересы родни, у того нет совести». Начиная с меня, все три ветви власти не должны об этом забывать.
Как один из тех, кто стоял во главе борьбы с семейным кланом, никогда не допущу семейного правления!
О Коране и боге
В Коране говорится, что справедливое общество, которое боится бога – это самое лучшее общество в жизни человечества. Мы построим именно такое чистое, правовое и справедливое общество, уважающее законы.
О чем говорил Атамбаев
Об Аксыйских событиях
Если бы не Аксыйские события, то не было бы мартовской революции, которую украли. И не было бы апрельских событий 2010 года.
Пришло время высказаться по причинам Аксыйских событий. Тогда все началось с земель и спор за 125 Га, которые впоследствии были отданы Китаю. Азимбек Бекназаров был депутатом и открыто говорил обо всем. Его посадили по надуманному уголовному делу, чтобы заткнуть ему рот. Тогда же и произошел расстрел.
О Жээнбекове
В 2002 году [во время Аксыйских событий] вице-спикер Сооронбай Жээнбеков и его брат, который тогда был губернатором, тихо сидели и даже слова не сказали по тем событиям.
29 марта прошлого года Сооронбай Жээнбеков пришел ко мне домой, мы пили коньяк и водку. Тогда он мне сказал — не говори о Раиме и других.
Последние два года президентом является Сооронбай Жээнбеков, но почему тогда сидит Сапар Исаков? Почему решили посадить Кулматова? Потому что сейчас время Раима-миллиона.
Теперь я хочу обратиться к Сооронбаю, но уже не по-дружески. Сооронбай Жээнбеков ты делишь не партию, а народ. Я тебя специально привел с Кара-Кульджи, чтобы не было деления на север и юг.
О нынешней власти
С каждым днем мы идем по следу режима Бакиева. Даже тогда к детям не приставали, а теперь к детям даже пристают. Эта власть еще хуже — они сажают всех с целью запугать.
Сейчас парламент контролирует Асылбек Жээнбеков.
Они [нынешний режим] надеются, что Атамбаев остановится. Если даже Атамбаева уберете из политики или убьете, то вместо него придут тысячи других.
О свергнутых президентах Кыргызстана
Акаев никогда не был бизнесменом, как Атамбаев. Пусть приедет и ответит, на какие деньги он живет в Рублевке в России. В 2001 году с разрешения Аскара Акаева Курманбек Бакиев хотел продать земли Баткенской области — и сейчас Баткен был бы анклавом.
Аскар Акаев и Курманбек Бакиев вроде как кыргызы, но в те времена были зависимыми от соседних стран. 20 млн долларов платили за транзит электроэнергии, 12 млн долларов платили наличными, а остальное 8 млн долларов расплачивались водой и им приходилось сливать воду.
О том, чего не было бы без Атамбаева
Нынешняя власть умеет только шельмовать грязью. Эти слова я адресую мелким шайтанам вокруг действующей власти — Если бы не Атамбаев, который построил ТЭЦ , работающую независимо от электроэнергии, то действующая власть ходила бы и у всех просила свет и прочее, а взамен была бы готова отдать все.
У нас не было армии, когда я пришел президентом. Провели реформы, построили дома, повысили заработную плату с двух тысяч сомов до 20 тысяч сомов. Теперь все хотят в армию.
Что за Аксыйские события?
17 лет назад, в 2002 году, жители села Боспиек Аксыйского района Джалал-Абадской области вышли на демонстрацию против передачи части кыргызской территории Китаю. Правоохранительные органы применили против участников протеста оружие, погибли шесть человек.
Президентом Кыргызстана в то время был Аскар Акаев — пока он был у власти, вина за расстрел демонстрантов была возложена на местные власти. Спустя три года после Аксыйских событий Акаев был свергнут оппозицией и бежал в Россию. Новым главой государства стал Курманбек Бакиев. которого свергли в 2010 году и он бежал в Беларусь.