О чем говорил Жээнбеков

Об Аксыйских событиях

Аксыйские события стали началом всенародной борьбы за свободу и справедливость в Кыргызстане.

Власть преградила дорогу нашим соотечественникам, отважившимся выступить за справедливость и применила огнестрельное оружие против мирных людей.

Тем не менее, это не сломило волю народа. Наоборот, многократно усилилась борьба за свободу. Общество проснулось, народ воспрянул.

Наш свободолюбивый народ доказал, что больше не допустит авторитарно-кланового правления. Мировое сообщество увидело, что для нашего народа свобода и независимость являются наивысшими ценностями, ради которых люди готовы пожертвовать даже своей жизнью. Именно в этом заключается историческое значение событий, произошедших 17 марта 2002 года.

О переворотах 2005 и 2010 годов

Сегодня мы склоняем голову перед светлой памятью погибших в Аксыйских событиях и тех, которые скончались впоследствии от полученных ран.

В то же время мы вспоминаем наших соотечественников, которые погибли в 2005-м и 2010-м годах в борьбе за свободу и справедливость.

В апреле 2010 года вместе с соотечественниками я тоже выступил против кровавого семейного режима. Для меня судьба погибших в 2010 году соотечественников, их родственников – не пустые слова. Они в моем сердце

В 2020 году исполняется 10 лет со дня победы Народной Апрельской революции. На днях я подпишу Указ о 10-летии Апрельской революции.

О клановом правлении

Наш народ за годы независимости видел разные виды семейного правления. Было время, когда государством управляла организованная преступная мафия.

Не зря издревле говорится «У честного правителя нет родни, а кто преследует интересы родни, у того нет совести». Начиная с меня, все три ветви власти не должны об этом забывать.

Как один из тех, кто стоял во главе борьбы с семейным кланом, никогда не допущу семейного правления!

О Коране и боге

В Коране говорится, что справедливое общество, которое боится бога – это самое лучшее общество в жизни человечества. Мы построим именно такое чистое, правовое и справедливое общество, уважающее законы.