Токмок: Депутат местного кенеша погиб в уличной драке

Пресс-служба ГУВД Чуйской области сообщила, что милиционеры нашли тело мужчины 17 марта, погибшего от ножевого ранения. В нем опознали 29-летнего депутата местного кенеша. Позже в больницу с ранами от ножа обратился еще один мужчина.

Издание Kaktus.Media со ссылкой на правоохранительные органы сообщило, что ночью 17 марта депутат и двое его приятелей стояли возле кинотеатра «Космос» на проспекте Ленина. Мимо них прошли 10 человек, и между мужчинами возникла словесная перепалка, которая переросла в драку.

«В ходе потасовки двоим мужчинам были нанесены ножевые ранения. Один из них скончался от ножевых ранений, а его товарищ был госпитализирован. После нападения молодые люди разбежались», — сообщило издание.

Милиция уже задержала подозреваемого в совершении преступления — им оказался 24-летний местный житель. Ведется следствие.