Дороги еще перекрыты, но ситуация на кыргызско-таджикской границе «стабильная» — Погранслужба Кыргызстана

Эвакуированные жители Аксая. Фото: Чолпон Бердикулова / пресс-служба полпредставителя правительства в Баткене

Пограничная служба Кыргызстана назвала ситуацию на кыргызско-таджикской границе «стабильной», но дорога Баткен — Лейлек все еще перекрыта. Кыргызские пограничники несут службу в усиленном режиме.

Большинство эвакуированных из-за конфликта на границе жителей продолжают оставаться у родственников, еще часть разместили в больнице и общежитии лицея. Из приграничного села Аксай власти эвакуировали более 760 жителей.

Волонтеры «Красного полумесяца» и других неправительственных организаций доставляют местным жителям продукты питания и вещи первой необходимости.

Конфликт на кыргызско-таджикской границе начался днем 13 марта. По сообщению таджикских властей, в результате конфликта погибли два гражданина их страны. Кыргызские власти сообщили о трех раненых гражданах.

По версии кыргызской стороны, жители таджикского анклава Ворух, который находится внутри территории Кыргызстана, недовольны строительством объездной дороги Аксай — Тамдык. Ссоры между жителями приграничных территорий переросли в закидывание камнями и перестрелку.

«С начала конфликта в приграничном селе Аксай (Кыргызстан) и анклаве Ворух местные жители были агрессивно настроены», — сообщает пресс-служба Погранслужбы.

Таджикские власти утверждают, что именно «со стороны кыргызов был открыт оружейный огонь». Кроме этого, по версии таджикских властей, кыргызстанцы перекрыли дорогу Исфара — Ворух и не пропускали таджикистанцев.

Объездная дорога Аксай — Тамдык считается стратегически важной, так как после ее завершения жители кыргызских сел Аксай, Самаркандек и Ак-Татыра смогут попасть в другие районы Баткенской области, не заезжая в таджикский анклав Ворух.

По теме:

• Что случилось на кыргызско-таджикской границе? Хронология