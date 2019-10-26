Бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву продлили арест на еще два месяца. По словам адвоката бывшего главы государства, о продлении меры пресечения они узнали из постановления суда.

«На суде об этом судья не объявлял. Мы узнали, когда получили на руки постановление. Мера пресечения продлена на срок судебного разбирательства, по закону это два месяца», — сказал Сергей Слесарев Азаттыку.

По словам Слесарева, это решение озвучили еще на предварительном слушании дела о незаконном освобождении кримавторитета Азиза Батукаева. Атамбаев один из четырех обвиняемых по этому делу.

Кроме него, обвинительные заключения вручили бывшему генпрокурору Индире Жолдубаевой, экс-советнику главы ГСИН Каныбеку Качкыналиеву и врачу-гематологу Абдухалиму Раимжанову.

На суды по делу об освобождении Батукаева Атамбаев приходить отказывается — он и его сторонники считают суды и лишение бывшего президента неприкосновенности незаконными. Но Конституционная палата признала лишение неприкосновенности законным.

Также против Атамбаева выдвинули обвинения в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и поставках угля на теплоэлектроцентраль.