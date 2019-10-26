Фередация футбола Кыргызстана сообщила, что грядущие матчи кыргызской сборной с командами из Японии и Таджикистана могут пройти без болельщиков. Точная информация будет озвучена федерацией после заседания дисциплинарного комитета ФИФА, которое пройдет 4 ноября.

Болельщиков могут недопустить к матчам из-за нарушения, произошедшего на игре со сборной Мьянмы, когда на поле выбежал футбольный фанат. За этот инцидент Федерацию футбола Кыргызстана ждут штрафные санкции.

Матч кыргызской сборной с командой из Мьянмы прошел 10 октября. Это была крупнейшая победа в футбольной истории Кыргызстана — сборная разгромила соперников со счетом 7:0. А 15 октября кыргызская сборная обыграла команду из Монголии со счетом 2:1. Так Кыргызстан вышел на второе место в группе.

Матч с Японией пройдет 15 ноября, а 19 ноября пройдет игра со сборной Таджикистана.