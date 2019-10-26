Генпрокуратура сообщила, что по делу о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека были допрошены экс-глава Центрального агентства по развитию, инвестициям и инновациям (ЦАРИИ) Алексей Елисеев и бывший председатель правления ОАО «Дастан», он же экс-финансовый директор ОАО «Электрические станции» и ОАО «Северэлектро» Алексей Ширшов.

По информации Генпрокуратуры, для этого ГКНБ отправил запрос об оказании помощи в допросе в Латвию. Латвийские органы помогли кыргызскому ведомству в получении информации, и показания бывших чиновников приобщили к уголовному делу о модернизации на ТЭЦ Бишкека.

Ранее о том, что следствие хочет зачитать показания Елисеева и Ширшова, сообщал адвокат бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева Замир Жоошев. Жоошев на этому суде представляет интересы сторонника Атамбаева, бывшего премьера Сапара Исакова.

«Из-за нехватки доказательств прокуроры используют показания осужденных друзей Бакиевых», — считает Жоошев. Жоошев утверждает, что Елисеев и Шершов были допрошены по поручению ГКНБ в 2018 году, а зачитывать чьи-либо показания на суде можно лишь в случае тяжелой болезни или смерти. В противном случае свидетели обязаны явиться в суд.

Генпрокуратура же напомнила, что Елисеев и Исаков вместе работали в ЦАРИИ.

«Относительно «друзей Бакиевых», необходимо сказать, что Алексей Елисеев, Сапар Исаков и Айбек Калиев работали в Центральном агентстве по развитию, инвестициям и инновациям (ЦАРИИ) под руководством Максима Бакиева. Если Айбек Калиев был экспертом, то Сапар Исаков занимал в ЦАРИИ руководящую должность», — сообщает ведомство. Калиев также является одним из фигурантов дела по ТЭЦ Бишкека.

Маловероятно, что в кыргызский суд придут приближенные бывшего президента Курманбека Бакиева и его сына Максима Бакиева. Власти Кыргызстана приговорили Елисеева к восьми годам лишения свободы заочно. Против Ширшова также возбуждали уголовное дело — за растрату и присвоение имущества.

По делу о модернизации ТЭЦ Бишкека были задержаны некогда влиятельные кыргызские чиновники. В их числе бывшие премьеры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, экс-министр энергетики Осмонбек Артыкбаев, бывшая министр финансов Ольга Лаврова и чиновники, возглавлявшие «Энергетические станции» и Нацэнергохолдинг — Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Не считая Лавровой все они находятся в СИЗО-1, бывшая министр финансов помещена под домашний арест.

Уголовное дело о модернизации ТЭЦ Бишкека было возбуждено после аварии на ТЭЦ, произошедшей 26 января 2018 года. Из-за нее горожане на несколько дней остались без отопления в аномальные морозы.