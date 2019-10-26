Член политсовета СДПК Алга Кылычов помещен под домашний арест. Мужчину подозревали в участии в массовых беспорядках в Кой-Таше при штурме резиденции Алмазбека Атамбаева, в том числе в захвате заложников. Сообщается, что активист согласился сотрудничать со следствием, после чего суд удовлетворил ходатайство об изменении меры пресечения.

О том, что Кылычов согласился сотрудничать со следствием, сообщал и адвокат Атамбаева Замир Жоошев. Кылычев якобы дал показания против нескольких человек. В их числе зампред СДПК Кундуз Жолдубаева, гостелохранитель Атамбаева Канат Сагынбаев, представители движения «Айкол Ала-Тоо» Амантур Жамгырчиев и Мээрбек Мискенбаев.

Жолдубаеву и Мискенбаева регулярно вызывают на допросы, а Сагынбаев и Жамгырчиев уже задержаны.

Телохранитель Канат Сагынбаев был предоставлен Алмазбеку Атамбаеву как бывшему главе государства властями. Сагынбаев был одним из двух гостелохранителей, оставшихся с Атамбаевым в день штурма. После штурма его уволили и обвинили в покушении на убийство сотрудников спецназа «Альфа», а также в нарушении других статей, включая «Массовые беспорядки», «Злоупотребление должностным положением» и «Воспрепятствование действиям следователя или другого должностного лица». Близкие телохранителя выходили в Бишкеке на акцию протеста.

Жамгырчиева обвиняют по статьям «Массовые беспорядки», «Убийство» и «Захват заложников» УК КР, он находится в СИЗО-1.