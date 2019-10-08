Адвокат бывшего президента Замир Жоошев сообщил информагентству 24.kg, что Алга Кылычев дал показания против Алмазбека Атамбаева и других его сторонников.

По мнению адвоката, следствие могло заключить с Кылычевым соглашение о сотрудничестве.

«[Кылычев] заявляет, что Алмазбек Атамбаев якобы хотел захватить власть и устроить государственный переворот», — сказал Жоошев.

Он добавил, что Кылычев также дал показания против зампредседателя СДПК Кундуз Жолдубаевой, Амантура Жамгырчиева, Мээрбека Мискенбаева и Каната Сагымбаева, который работал телохранителем бывшего президента.

Кундуз Жолдубаева сообщила изданию K-News, что на Кылычева «могли надавить морально и физически».

«Мы этого не исключаем. На последней очной ставке Алга Кылычев выглядел очень плохо. Он страдает сахарным диабетом и бронхиальной астмой», – заявила Жолдубаева.

Правоохранители задержали Алгу Кылычева 10 августа. Это произошло спустя два дня после штурма резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Кылычев принимал активное участие в конфликте в Кой-Таше, который длился с 6 по 8 августа, пока Атамбаев находился в своем доме и отказывался сдаваться.

Следователи считают Кылычева одним из подозреваемых в захвате заложников — шестеро бойцов спецназа ГКНБ оказались захвачены в плен в результате неудачной попытки задержания Атамбаева, которую силовики предприняли 7 августа.