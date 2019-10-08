Пресс-служба МВД Кыргызстана сообщила 8 октября, что сотрудники милиции Таласской области пока не смогли подтвердить факт похищения девушки для насильственного вступления в брак.

«Сообщаем, что по всей республике сотрудники милиции провели проверочные работы. В ходе проведенной проверки данный факт пока не подтвердился и с заявлением в органы внутренних дел Кыргызстана никто не обращался», — говорится в сообщении МВД.

В фейсбук-группе «Беспредел KG» 6 октября появилось видео, в котором 16-летнюю девушку якобы украл 35-летний мужчина для насильственного вступления в брак. В описании к видео указано, что действие происходит в Таласе.

Элдик кабар. Таласта 2003чу жылкы кызды 84чу жылкы бала ала качып кетти. 6 октябр, 2019 Publicerat av БеспределKG Söndag 6 oktober 2019

В УВД Таласской области «Клоопу» заявили, что им не поступало заявление о краже девушки.

По статистике, каждую 17-ю девушку в Кыргызстане похитили для вступления в брак без её согласия.

С тех пор как в 2013 году в уголовном кодексе Кыргызстана ужесточили наказание за ала качуу (похищение девушек для насильственного вступления в брак), на ноябрь 2018 года зарегистрировано всего 895 обращений. Из них только 18% стали уголовными делами, а до суда дошли лишь 28 случаев.