Конфликт произошел 7 октября возле Хилокского рынка Новосибирска — он считается крупнейшим в городе. Российские СМИ сообщили, что на месте было около 200 человек, но в драке участвовали не все. По информации журналистов, полиция задержала около 50 участников драки.

Очевидцы конфликта сообщили, что во время драки прозвучали выстрелы. На место прибыли бойцы ОМОНа и СОБРа, а сотрудники ГИБДД перекрыли движение в районе рынка.

Пользователи соцсетей также сообщили, что в результате конфликта сгорели два автомобиля — «Газель» и «Инфинити».

По данным местного Минздрава, пять человек обратились за медицинской помощью из-за травм от резиновых пуль.

Представитель кыргызской диаспоры в Новосибирске Жаркынбай Тойтуков сообщил изданию «АКИпресс», что, по предварительной версии, причиной конфликта стало то, что кыргызстанец «вымогал деньги» у нескольких других соотечественников.

«Он и его люди избивали наших соотечественников, вымогали деньги и не давали нормально работать на рынке», — сказал Тойтуков.

Издание «Тайга.Инфо» сообщило, что драка началась из-за конфликта двух торговцев — один из них отказался платить другому аренду за склад.

«Первый прислал каких-то вооруженных братков за деньгами, из-за этого конфликт начался еще 4 октября, сегодня, судя по всему, он продолжился», — сообщил источник издания.

В пресс-службе посольства Кыргызстана в России «Клоопу» сообщили, что не имеют подтвержденной информации о деталях конфликта.

«На месте происшествия работает генконсульство, также подключилось к работе представительно МВД, вопрос под личным контролем посла. […] Мы должны получить официальную информацию», — сообщила пресс-секретарь посольства.