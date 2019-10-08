Премьер-министр России Дмитрий Медведев 30 сентября подписал постановление о квотах на прием мигрантов на работу. Документ определяет допустимое количество иностранных работников, которые работают в разных сферах.

По новым правилам, мигранты не смогут работать продавцами в аптеках, а также торговать вне магазинов и рынков.

Торговлей алкоголем и табачными изделиями смогут заниматься 15% мигрантов, деятельностью в области спорта — 25%. Количество мигрантов, задействованных в выращивании овощей останется прежним — 50%.

Работодатели, предоставляющие услуги по перевозке пассажиров или грузов могут нанять не более 26% мигрантов от общего числа сотрудников.

Допустимая доля мигрантов, работающих в сфере строительства, останется прежней — 80% от общего числа сотрудников.

Норма по строительству не распространяется на территорию Москвы, Дагестана, Бурятии и Амурской области.

«Установление допустимой доли позволит регулировать привлечение иностранной рабочей силы в отдельные виды экономической деятельности с учетом региональных особенностей рынка труда и необходимости в приоритетном порядке трудоустройства граждан России» – написано на сайте Минтруда и соцзащиты РФ.

Постановление вступит в силу 1 января 2020 года.

Всего в России трудятся около 800 тысяч кыргызстанцев. В 2018 году мигранты перевели в Кыргызстан около 2,6 млрд долларов, 98% этой суммы отправили из России.