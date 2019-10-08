28 сентября в Оше близкие экс-замглавы таможни Раимбека Матраимова избили оператора «Азаттыка» Айбека Кулчуманова — тот управлял дроном и снимал видео для предстоящего расследования о семье Матраимовых.

Мы попытались разобраться в том, можно ли получить разрешение на запуск дрона и как не попасть в неприятную ситуацию.

Запуск дрона нужно согласовать с агентством гражданской авиации

По закону Кыргызстана, полеты дронов регулируются по требованиям «Воздушного кодекса». Однако в нем нет понятий «дрон» или «коптер», но прописан термины «самодельное воздушное судно», «легкое воздушное судно» и «беспилотное воздушное судно».

По закону, вес беспилотника не должен превышать 10 кг, а максимальная высота его полета должна быть не выше 100 метров. Он должен управляться пультом — по этим критериям дрон подпадает под термин «Беспилотного воздушного судна».

Однако одна из статей «Воздушного кодекса» гласит, что беспилотники можно запускать только с разрешения органов гражданской авиации — то есть, это агентство должно контролировать запуск каждого дрона и зарегистрировать его.

«Беспилотные воздушные суда выполняют полеты на основании разрешения органа гражданской авиации. Правила полетов в воздушном пространстве совместно определяются авиационными правилами Кыргызстана», — говорится в кодексе.

Но агентство гражданской авиации не регистрирует дроны. По крайней мере, пока что

В агентстве гражданской авиации Кыргызстана «Клоопу» заявили, что никогда не регистрировали дроны. По их словам, в ведомстве нет авиационных правил для дронов, но они находятся на стадии утверждения.

«У нас существует коллизия с “Воздушным кодексом”. [В кодексе] написано, что полет на территории по разрешению. Какое разрешение? Вы у кого разрешение будете спрашивать? Представляете, все по городу возьмут свои игрушки — их, допустим, пять тысяч — и каждый день будут звонить в органы гражданской авиации и говорить, дайте мне разрешение, чтобы я полетала на высоте трех метров. Что будет?» — объясняют в ведомстве.

Но как мне быть, если я хочу запустить дрон на законных основаниях?

Как сообщает «Институт медиа полиси», по закону можно получить разрешение на запуск дрона. Но в таком случае, агентство гражданской авиации должно обеспечить вас диспетчером, информацией о погодных условиях и возможных столкновениях с другими объектами в воздухе, например, с самолетом.

Разрешение нужно для того, чтобы воздушные суда летали между собой на безопасном расстоянии и не сталкивались в воздухе. К тому же, запуски дрона нужно согласовать и с органами нацбезопасности — не менее чем за трое суток. Однако на практике это не работает.

Учет беспилотников нужен также и для того, чтобы их не использовали для преступлений или слежки. Один из таких случаев произошел в августе 2018 года в Венесуэле — тогда неизвестные присоединили к дрону взрывчатку и пытались убить президента страны.

Где я могу законно поднять дрон в воздух?

По законодательству Кыргызстана, объекты делятся на три категории — «особо важные», «важные» и «значимые». Как сообщает «Институт медиа полиси», для запуска дрона на «особо важных объектах» нужно получить разрешение в органах нацбезопасности, как минимум за пять дней.

К таким объектам относятся стратегические, крупные промышленные и военные объекты — например, «Кумтор» или Токтогульская ГЭС.

Снимать на дрон частную собственность можно, если информация носит «общественный интерес, затрагивающий права, свободы и законы граждан». Например, сведения о нарушении законов должностными лицами или угрозу безопасности общества. Сюда можно отнести и сбор материала для журналистских расследований.

«Когда речь действительно идет об общественном интересе, говоря иначе, связанном с обеспечением благополучия, стабильности, безопасности и устойчивого развития общества, а не простом обывательском интересе», — считают юристы «Института медиа полиси».

Однако нужно учитывать и право человека на «неприкосновенность частной жизни» — так как нарушение ее может привести к уголовной ответственности.

Юристка Фатима Якупбаева заявляет, что в законе не прописана минимальная высота полета беспилотника, что может привести к неприятной ситуации.

По ее словам, при съемке с дрона оператору лучше основываться на картинку, чтобы по ней нельзя было опознать лицо человека или его голое тело.

Кто может отобрать у меня дрон?

Якупбаева сообщает, что правоохранительные органы могут забрать дрон лишь по решению суда. Однако если человек написал на оператора заявление в милицию — правоохранительные органы могут изъять информацию из дрона в рамках следствия.

В случае, если у оператора беспилотник отобрал обычный гражданин — следует написать заявление в милицию о грабеже, а в случае нападения еще и на разбой.