Бывший заместитель начальника таможни Райым Матраимов был замечен среди гостей на вечере футбола, который состоялся в Бишкеке 7 октября. Матраимов поприветствовал футболистов, а также сфотографировался с ними.

Президент федерации футбола Кыргызстана Канатбек Маматов заявил изданию «Марал», что Матраимова пригласили на мероприятие, потому что он «несет вклад за развитие футбола в стране».

«Его команда EREM три раза выиграла суперлигу Кыргызстана по футзалу. Также поучаствовав в чемпионате Азии среди клубов, вошла в список восьми лучших команд. Спорт должен быть далек от политики», — сказал Маматов.

Семья Матраимовых неоднократно спонсировала проведение спортивных мероприятий. К примеру, в мае этого года в Кара-Суйском районе прошел спортивный турнир, на который приехали спикер парламента Дастан Джумабеков, вице-премьер-министр Кубатбек Боронов и депутаты.

Ранее его брат и депутат парламента Искендер Матраимов заявлял, что Райыму предложили должность вице-президента в крупной турецкой компании. В своем последнем интервью парламентарий также заявил, что Райымбек Матраимов «уехал по делам в Турцию».

Общественный интерес к Райымбеку Матраимову

В феврале 2017 года журналисты «Азаттыка» опубликовали расследование об имуществе Райымбека Матраимова и его семьи. У него и его близких нашли недвижимость, бизнес и другие активы, несмотря на то, что официальный годовой доход Матраимова составлял чуть более 8,5 тысяч долларов.

Матраимова уволили с должности замглавы таможни осенью 2017 года, однако весной 2019 года Верховный суд отменил это решение.

Матраимовы также стали одной из причин конфликта между бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым и его преемником Сооронбаем Жээнбековым. Тогда Атамбаев раскритиковал антикоррупционные меры Жээнбекова, а также заявил, что у президента «не должно быть в друзьях Райыма-миллиона».

Атамбаев также намекал, что семья Матраимовых финансировала предвыборную кампанию Жээнбекова во время президентской гонки в 2017 году.

Семья Матраимовых считается одной из самых влиятельных и богатых в стране. Весной журналисты «Азаттыка» опубликовали расследование о выводе из Кыргызстана 700 млн долларов и возможной причастности к этому семьи Матраимовых.

Тогда депутат Искендер Матраимов назвал расследование «заказным» и опроверг доводы журналистов. В январе финпол начал проверку имущества Райымбека Матраимова, но ее итоги до сих пор неизвестны.