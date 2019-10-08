В городе Кара-Куль Джалал-Абадской области 5 октября состоялось открытие новой мечети, рассчитанной на 1500 верующих.

Мэр города Ильяс Еркеев в интервью изданию Kaktus Media сообщил, что стоимость строительства мечети составила 25 млн сомов: 12 млн выделил арабский фонд «Ассанабил», 3 млн — местное духовенство, а еще 10 млн сомов получены из его личных средств.

«Техника моего завода работала там безвозмездно 6-7 месяцев. Из личных средств я купил песок, щебень и другие материалы. Если бы пришлось арендовать технику и выделять деньги на покупку материалов, то ушло бы около 10 миллионов сомов. Все эти расходы я взял на себя», — заявил градоначальник.

По словам Еркеева, в перерывах от госслужбы он занимался строительным бизнесом. Благодаря этому, он может «активно заниматься» благотворительностью.

Однако в декларации о доходах чиновника за 2017 год нет информации о том, что он владеет какой-либо компанией. Согласно документу, за год Еркеев заработал 395 тысяч сомов. Никакой информации о доходах его семьи и близких людей в декларации не указано.

Кроме этого, у него есть лошади, стоимостью в 2,5 млн сомов, а также крупный рогатый скот, который оценен в 1 млн сомов.

Юрист Олег Порваткин сообщил «Клоопу», что государственным и муниципальным служащим запрещено лично или через доверенных лиц заниматься предпринимательством. Эта норма прописана в статье 22 закона «О государственной гражданской службе и муниципальной службе».

«Установление факта несоблюдения этого ограничения является основанием для применения к служащему мер дисциплинарной ответственности, вплоть до освобождения от занимаемой должности», — сказал Порваткин.

Кроме этого, он добавил, что госслужащие, которые указывают в декларациях неполные сведения, также могут быть уволены.

Получить комментарий Еркеева журналисту «Клоопа» не удалось. Сначала мэр пообещал ответить на вопросы после совещания, а затем заявил, что у него нет времени.