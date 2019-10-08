Редакция информационного агентства «Фергана» 8 октября сообщила, что их сайт исключили из реестра запрещенных ресурсов Роскомнадзора.

Главная редакторка «Ферганы» Мария Дубнова сообщила, что Роскомнадзор так и не сообщил, что было причиной блокировки.

По словам юриста международной правозащитной группы «Агора» Дамира Гайнутдинова, причиной блокировки стал материал о самоубийстве пенсионера в Кыргызстане.

«Мы удалили этот текст — и уведомили об этом Роскомнадзор. Но нам до сих пор непонятно, почему РКН не указал нам прямо на эту публикацию, а сразу приказал заблокировать fergana.agency», — сказала Дубнова.

Роскомнадзор внес сайт «Ферганы» в список ресурсов, содержащих информацию, распространение которой на территории России запрещено, вечером 1 октября.

Информационное издание «Фергана» работает с 1998 года. В основном, журналисты освещают события, происходящие в Центральной Азии.

В разное время, доступ к ресурсу блокировали в Кыргызстане, Казахстане, Таджикистане и Узбекистане. Сейчас «Фергана» заблокирована в Туркменистане.