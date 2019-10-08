Фотограф из Франции Эллиотт Вердье четыре месяца провел в Кыргызстане. За это время он побывал на Иссык-Куле, познакомился с местными шахтерами и рабочими, а также со студентами и теми, кто жил или живет в детдомах.

Итогом его путешествия стал фото-проект «A Shaded Path», что на русский можно перевести как «Тропа в тени».

«Проект подчеркивает разницу между поколениями этой страны — теми, кто ностальгирует по утраченному Союзу, и молодыми людьми, которые живут совсем по-западному», — так описывает свою работу сам фотограф.

Редакция «Клоопа» с разрешения Вердье делится с читателями его фотографиями.