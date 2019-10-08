Адвокат Бактыбек Жумашев, представляющий интересы литовской компании Garsu Pasaulis в Кыргызстане, назвал «вбросом» видео экс-директором «Инфокома» Талантом Абдуллаевым.

На видео, опубликованном 7 октября, предположительно Абдуллаев признается в получении $20 тысяч за лоббирование интересов Garsu Pasaulis в тендере по изготовлению электронных загранпаспортов.

По словам адвоката, «вброс организовали ГКНБ и заинтересованные лица для оказания давления на суд». Жумашев считает, что видео было снято в здании ГКНБ во время следственных мероприятий.

Он также опроверг, что представители Garsu Pasaulis передавали кому-либо денежные средства.

«Считаю, что своими действиями ответственные лица ГКНБ нарушили требования УПК о том, что данные, полученные в ходе досудебного производства по уголовному делу, не подлежат разглашению. Нарушение предусматривает ответственность по статьям Кодекса о проступках», — заявил адвокат.

В Госкомитете нацбезопасности Кыргызстана отказались комментировать заявление Жумашева и вновь заявили, что не имеют отношения к распространенной видеозаписи.

«Мы отношения к этому видео не имеем. Сейчас расследование продолжается», — заявили в ГКНБ.

Расследование тендера

ГКНБ начал расследование о нарушениях в тендере по изготовлению электронных загранпаспортов весной этого года.

В апреле было задержано руководство госпредприятия «Инфоком» — тогда следствие назвало руководителя ведомства Таланта Абдуллаева «аффилированным» с выигравшей тендер компанией Garsu Pasaulis по изготовлению бланков для загранпаспортов. Его отпустили под домашний арест в мае.

По версии спецслужб Кыргызстана, Garsu Pasaulis выиграла тендер, несмотря на то, что предложила сумму на 253 млн сомов больше, чем их конкуренты.

Однако в самой компании опровергли все обвинения ГКНБ Кыргызстана — в Garsu Pasaulis их посчитали «абсурдными анонимными инсинуациями» и назвали «саботажем амбициозных программ по развитию республики».

Тогда же ГРС Алина Шаикова также заявляла, что тендер провели «в соответствии с законами страны», но позже она покинула пост главы службы. В августе ГКНБ объявил ее в розыск.