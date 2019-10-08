С середины августа в Бишкеке действовали терминалы «Акчамат», которые предлагали оформить заем денежных средств в течении 30 секунд. Для оформления кредита нужно было всего лишь отсканировать паспорт и отпечатки пальцев заемщика. Краткосрочный кредит выдавался на срок до 10 дней.
«Мгновенные займы — сканируешь паспорт, палец и… вуаля, 1000 сом на 10 дней, возврат 1300 [сомов]. Очередь внушительная — молодые парни», — написал один из пользователей твиттера.
В пресс-службе Нацбанка Кыргызстана сообщили, что терминал выдавал кредиты без разрешительных документов.
«Направлено обращение в соответствующие правоохранительные органы для проведения соответствующих работ с акцентом на высокую вероятность риска передачи/потери персональных данных граждан третьим лицам», — говорится в пресс-релизе Нацбанка.
Всего на территории Бишкека действовало 12 таких терминалов. Сейчас отключены три терминала, а остальные действуют в режиме: «Погашение ранее выданных займов». Сколько человек воспользовались услугой «Акчаматов» пока неизвестно.
В колл-центре компании «Акчамат» подтвердили, что деятельность терминалов приостановлена, но подробный комментарий предоставить отказалась.