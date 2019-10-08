С середины августа в Бишкеке действовали терминалы «Акчамат», которые предлагали оформить заем денежных средств в течении 30 секунд. Для оформления кредита нужно было всего лишь отсканировать паспорт и отпечатки пальцев заемщика. Краткосрочный кредит выдавался на срок до 10 дней.

Давно не был в ЦУМе. Внимание привлек терминал Акчамат. Мгновенные займы — сканируешь паспорт и палец, и… вуаля, 1000 сом на 10 дней (возврат 1300). Очередь внушительная, жаш балдар. Посмотрел локации в 2гис — беш сары, жил массивы. Это называется Predatory lending pic.twitter.com/enY8GGS6yu — Samat 🇰🇬 (@donsimao) October 6, 2019

«Мгновенные займы — сканируешь паспорт, палец и… вуаля, 1000 сом на 10 дней, возврат 1300 [сомов]. Очередь внушительная — молодые парни», — написал один из пользователей твиттера.

В пресс-службе Нацбанка Кыргызстана сообщили, что терминал выдавал кредиты без разрешительных документов.

«Направлено обращение в соответствующие правоохранительные органы для проведения соответствующих работ с акцентом на высокую вероятность риска передачи/потери персональных данных граждан третьим лицам», — говорится в пресс-релизе Нацбанка.

Всего на территории Бишкека действовало 12 таких терминалов. Сейчас отключены три терминала, а остальные действуют в режиме: «Погашение ранее выданных займов». Сколько человек воспользовались услугой «Акчаматов» пока неизвестно.

В колл-центре компании «Акчамат» подтвердили, что деятельность терминалов приостановлена, но подробный комментарий предоставить отказалась.

Автор: Эльдияр Бакиров