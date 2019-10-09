Председатель Национального банка Толкунбек Абдыгулов заявил 8 октября, что между регулятором и сотовыми операторами заключено новое соглашение о работе мобильных кошельков.

Согласно новым правилам, все абоненты должны пройти двухэтапную аутентификацию, чтобы в дальнейшем пользоваться услугами мобильного кошелька от своего оператора.

Это затронет все работающие системы безналичной оплаты от сотовых операторов — “Balance” от «Билайн», «О!Деньги» от «О!» и “Megapay” от «Мегакома». Сейчас кыргызстанцы могут оплачивать коммунальные услуги, штрафы и налоги через эти кошельки.

В компании «Мегаком» объяснили, что двухэтапная аутентификация проходит следующим образом: сначала пользователь мобильного кошелька должен зарегистрировать на свой паспорт сим-карту, если он ранее этого не сделал. Затем его проверят на присутствие в различных «черных списках».

Пользователи «Мегакома» и «Билайна» после регистрации сим-карты могут пройти второй этап аутентификации через «Дос-Кредобанк» или в офисах компаний. Журналисту «Клоопа» не удалось связаться с представителями оператора «О!».

После 1 октября 2020 года незарегистрированные мобильные кошельки перестанут работать, а деньги на счету заморозятся.

По словам Абдыгулова, у операторов есть год, чтобы подготовить своих абонентов к изменениям.

При этом пополнять мобильный кошелек можно только через терминалы или банки — запрет на перечисление средств с баланса телефона на электронный кошелек остался.

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