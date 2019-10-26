Смертельная авария с участием автомобиля депутата Бишкекского горкенеша Темирлана Токобекова произошла в Иссык-Кульской области недалеко от села Бактуу-Долоноту в июле этого года — его кроссовер BMW X7 столкнулся с Lexus ES, и все четыре человека, находившиеся во второй машине, погибли.

УВД Иссык-Кульской области сообщило о проведении экспертизы, доказавшей, что кроссовер ехал на большой скорости, что и стало причиной аварии. На трассе, где разрешено движение со скоростью в 60 км в час, кроссовер двигался со скоростью от 100 км в час до 110 км в час. Водитель кроссовера Эльдияр Халмурзаев решением Каракольского горсуда помещен под домашний арест.

О том, что кроссовер ехал на большой скорости, еще в июле сообщали близкие погибших. По их версии, автомобиль депутата БГК не останавливался на требование сотрудников патрульной милиции, а после аварии из машины Lexus ES пропал видеорегистратор.

Вторая сторона отрицала, что за рулем кроссовера был депутат Бишкекского горкенеша Темирлан Токобеков, сын депутата парламента Алиярбека Абжалиева, свата президента Сооронбая Жээнбекова. Она настаивала, что машину вел Эльдияр Халмурзаев. Токобеков и еще один пассажир его автомобиля пострадали в аварии и попали в бишкекскую больницу с сотрясением мозга.