Контекст: Утром 7 июля недалеко от села Бактуу-Долоноту произошла авария, в которой погибло четыре человека. Тогда автомобиль Lexus ES столкнулся c внедорожником BMW X7.
Позже выяснилось, что в BMW находился депутат бишкекского горкенеша Темирлан Токобеков, а его отец — депутат парламента Алиярбек Абжалиев. Последний приходится сватом президенту Сооронбаю Жээнбекову.
Токобеков и еще один пассажир BMW находятся в одной из больниц Бишкека. Врачи диагностировали у них сотрясение мозга и другие травмы. Пока неизвестно, находился ли Токобеков за рулем автомобиля. По предварительным данным, автомобиль принадлежит именно Токобекову.
Родственники погибших утверждают, что милиция пытается скрыть виновных в смертельной аварии. «Клооп» собрал мнения всех сторон в одном материале.
Что говорят родственники погибших?
Майрам Жаныбаева, тетя одного из погибших парней, рассказала «Азаттыку», что все пассажиры в машине были друзьями. По словам женщины, ее племянник еще был жив, когда его привезли в больницу.
«Не успели мы ему помочь. Ему было всего 24 года, он только окончил учебу, даже не успел увидеть свой диплом магистра. Он был единственным сыном в семье, это такое горе», — сказала она.
Жаныбаева также дала интервью изданию «Спутник» — сославшись на очевидцев аварии, женщина рассказала, что BMW X7 якобы ехал на большой скорости и не останавливался по требованию сотрудников патрульной милиции.
«Также есть информация, что водитель BMW вышел из бара около ипподрома в нетрезвом состоянии и сел за руль. Некоторые свидетели заявляют, что две машины устроили гонки. Когда легковушка разворачивалась, в нее на большой скорости врезался внедорожник», — рассказала она.
Чынгыз Тилеков потерял в аварии брата. По его словам, после ДТП они решили осмотреть автомобиль, но не смогли найти в нем видеорегистратор.
«Когда мы прибыли на место аварии, нам отказались давать какую-либо информацию […] Впечатление такое, будто сверху идет команда, как будто ждут указания. Представители второй стороны — кто был в BMW – пришли и сказали: “Оказывается, ваши виноваты”», — рассказал он.
По его словам, кроме видеорегистратора, пропали также и сим-карты, которые были в телефонах погибших.
Сын депутата не садился за руль BMW X7 — мнение второй стороны
Мужчина по имени Каныбек Жакшыбаев представился «Азаттыку» родственником Темирлана Токобекова. Он заявил, что за рулем автомобиля находился не Токобеков, а некий Эльдияр Халмурзаев.
«И сотрудники ГАИ, и милиция видели: Темирлана там не было за рулем, он занимал пассажирское сиденье. Не думаю, что в данном случае есть необходимость все политизировать и поднимать шум», — сказал Жакшыбаев.
По его словам, сейчас они поддерживают связь с родственниками погибших.
«Говорить о виновности той или другой стороны сейчас очень трудно. Это большая трагедия, никто не мог знать, что все так произойдет. Наши близкие отдали дань уважения и были на похоронах погибших, разделив боль утраты», — сказал он.
Впрочем, родственники погибших это опровергают.
«Ни один человек не позвонил и не поинтересовался, что у нас происходит, как обстоят дела», — заявила тетя погибшего парня Майрам Жаныбаева.
В милиции Иссык-Кульской области не дают комментариев о том, кто мог быть виновным в аварии, унесшей жизни четверых человек.
«Назначена автотехническая экспертиза. По ее итогам будет определено, какие правила были нарушены, кто из водителей виноват и так далее. В зависимости от этого будет дана юридическая оценка», — заявил пресс-секретарь УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.