Майрам Жаныбаева, тетя одного из погибших парней, рассказала «Азаттыку», что все пассажиры в машине были друзьями. По словам женщины, ее племянник еще был жив, когда его привезли в больницу.

«Не успели мы ему помочь. Ему было всего 24 года, он только окончил учебу, даже не успел увидеть свой диплом магистра. Он был единственным сыном в семье, это такое горе», — сказала она.

Жаныбаева также дала интервью изданию «Спутник» — сославшись на очевидцев аварии, женщина рассказала, что BMW X7 якобы ехал на большой скорости и не останавливался по требованию сотрудников патрульной милиции.

«Также есть информация, что водитель BMW вышел из бара около ипподрома в нетрезвом состоянии и сел за руль. Некоторые свидетели заявляют, что две машины устроили гонки. Когда легковушка разворачивалась, в нее на большой скорости врезался внедорожник», — рассказала она.

Чынгыз Тилеков потерял в аварии брата. По его словам, после ДТП они решили осмотреть автомобиль, но не смогли найти в нем видеорегистратор.

«Когда мы прибыли на место аварии, нам отказались давать какую-либо информацию […] Впечатление такое, будто сверху идет команда, как будто ждут указания. Представители второй стороны — кто был в BMW – пришли и сказали: “Оказывается, ваши виноваты”», — рассказал он.

По его словам, кроме видеорегистратора, пропали также и сим-карты, которые были в телефонах погибших.