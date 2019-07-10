УВД Иссык-Кульской области объявило в государственный розыск Сергея Смирнова, подозреваемого в двойном убийстве и захвате в заложницы в лагере в «Хан-Тенири».

По данным милиции, ориентировка на подозреваемого и его фотороботы переданы погранслужбам Кыргызстана и Казахстана. Милиция предполагает, что он попытается пересечь границу.

«Особые приметы разыскиваемого: рост 185-190 см, глаза большие карие, волосы русые, спортивного телосложения», — говорится в сообщении.

Его поиски продолжаются уже шестой день. Ранее пресс-секретарь УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов сообщил «Клоопу», что поиски затянулись из-за того, что подозреваемый «очень хорошо» знает местность вокруг лагеря.

Также Усубакунов сообщил, что предварительно подозреваемый был в состоянии алкогольного опьянения.

«О причинах [побудивших на убийство] мы сможем сказать, после того, как задержим его», — сказал он.

Двойное убийство произошло в лагере «Хан Тенири» 4 июля. По информации милиции, сторож смертельно ранил из карабина «Вепрь» замначальника лагеря в грудь, а затем выстрелил в живот рабочему.

После этого, он взял в заложницы женщину и скрылся с ней в горах. Через несколько часов мужчина отпустил ее, и скрылся. Пострадавшая вернулась в лагерь пешком.