Первомайский райсуд Бишкека рассматривает уголовное дело о коррупции при реконструкции Исторического музея. Прокурор Умут Конкубаева 9 июля озвучила обвинения в адрес бывшего премьер-министра Сапара Исакова и экс-заведующей отделом аппарата президента Миры Карыбаевой.

«Доказано, что бывшие чиновники в личных интересах нанесли государству ущерб в крупном размере», — заявила Конкубаева.

По ее словам, с 2014 по 2016 годы Сапар Исаков занимал высокие должности и принимал непосредственное участие в процессе реконструкции музея. Обвинение утверждает, что Исаков «превысил свои должностные полномочия и создал устойчивую противоправную связь с Мирой Карыбаевой». Как утверждает Конкубаева, Исаков действовал вопреки интересам государства.

«[Исаков] попыткой отремонтировать музей в кратчайшие сроки пытался завоевать доверие главы государства (на тот момент Алмазбека Атамбаева — прим. ред.) и подняться по карьерной лестнице», — заявила она.

Кроме того, следствие обвинило Сапара Исакова и Миру Карыбаеву в лоббировании интересов немецкой компании Reier, которая принимала участие в процессе обновления музея.

Следствие признало не соответствующими концепции музея дорогостоящее оборудование для кафетерия, фигуры двух лошадей из белого полиграна и инсталляцию из 59 стволов деревьев.

«В результате противоправных действий Сапара Исакова, Миры Карыбаевой и других должностных лиц, причастных к работам по реконструкции музея, государство понесло ущерб в 101,6 млн сомов», — сказала она.

Исаков и Карыбаева не согласны с обвинениями

Оба бывших высокопоставленных чиновника не признали вину.

Исаков отверг все обвинения, заявив, что добросовестно исполнял свои обязанности. Он заявил, что «за этим делом стоит лично президент» Сооронбай Жээнбеков.

«Государственный обвинитель в своем заключении утверждает, что будучи главой правительства я подписывал постановления по музею. А что, у меня не было права подписывать эти документы? И почему не говорится о том, что и Сооронбай Жээнбеков во время пребывания на посту главы правительства подписывал ряд постановлений по ипподрому и музею? Уважаемый суд, за этим делом стоит Сооронбай Жээнбеков», — заявил он.

В свою очередь, Мира Карыбаева заявила, что не понимает сути обвинения.

«Коррупция – это какие-то личные интересы высокопоставленных чиновников. Но о том, какие у меня были личные интересы, речи нет. Я изучила все материалы уголовного дела. Самое главное – не понятен язык и тон обвинительного заключения», — сказала она.

Реконструкция музея

Исторический музей в Бишкеке закрыли на реконструкцию в марте 2016 года по инициативе тогдашнего президента Алмазбека Атамбаева.

Процесс реконструкции курировал Сапар Исаков будучи замглавой администрации президента. Планировалось, что реконструкцию завершат к 31 августа 2016 года, но музей до сих пор закрыт.

В мае 2018 года депутаты от оппозиционной партии «Ата Мекен» посетили реконструированный музей и заявили, что здание отремонтировали без тендера и проектно-сметной документации.

Тогда же Госкомитет нацбезопасности начал проверять использование средств на реконструкцию исторического музея, а позже заявил, что стоимость ремонта была завышена.

Это не единственное дело, где Исаков проходит подсудимым. Следствие обвиняет его в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека. Исаков — ближайший соратник бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Власти возбудили дела против него на фоне противостояния Атамбаева с нынешним президентом Сооронбаем Жээнбековым.