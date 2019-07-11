Бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева вечером 10 июля вновь вызвали на допрос в МВД. Повестку отправили к нему домой в Кой-Таш, где обычно дежурят его сторонники. Атамбаев должен был явиться в МВД 11 июля.

«Хотя бы один человек в стране должен показать пример того, как надо противостоять беззаконию. Этот беспредел надо кому-то остановить», — заявил бывший президент на встрече с журналистами.

Он добавил, что его могут задержать «силовыми методами».

Первая повестка с требованием явиться на допрос поступила Атамбаеву 8 июля. Тогда бывший президент заявил, что на допрос идти не намерен и посоветовал следствию обращаться к его юристу Сергею Слесареву. Последний объяснил неявку Атамбаева тем, что повестка милиции была «незаконной».

Бывшего президента решили допросить после того, как парламент лишил его статуса экс-президента и неприкосновенности, чтобы привлечь его к ответственности. Депутаты обвинили его в освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, незаконном завладении земель и лоббировании компаний для поставки угля на ТЭЦ Бишкека.