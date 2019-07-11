Тело Тинатин Шадыкановой было найдено 10 июля в реке Кокомерен, в нескольких километрах от села Арал. Спасатели все еще продолжают поиски тела сына погибшего Молдакуна Абдылдаева.

Сотрудники МЧС 4 июля обнаружили тело 4-летней внучки главы аппарата полпреда, а тела Абдылдаева и его водителя нашли двумя днями ранее.

30 июня дочь Абдылдаева Индира сообщила, что отец с матерью, братом и внучкой выехали в Суусамырскую долину, но вскоре перестали выходить на связь.

По словам очевидцев аварии, водитель машины не справился с управлением и врезался в гору, затем машина упала в реку.