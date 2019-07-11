Кыргызстанцы Бакыт W_Zayac Эмильжанов и Евгений Blizzy Ри прошли на The International 2019 — крупнейший турнир по Dota 2. На момент написания новости призовой фонд турнира составлял $26,5 млн долларов, но он постоянно растет. The International 2019 пройдет в Шанхае с 15 по 25 августа.

Кыргызстанцы играют в составе украинской организации Natus Vincere. В финале квалификаций для СНГ, они обыграли российскую команду Winstrike со счетом 3 — 0 и получили возможность выступить на The International.

Ри начал выступать в составе Natus Vincere в сентябре 2018 года. Эмильжанов присоединился к коллективу в апреле 2019 года.

Natus Vincere уже побеждали на The International в 2011 году. Тогда команда получила миллион долларов за победу на турнире.