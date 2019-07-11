Издание Kaktus.Media ночью 11 июля со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщило, что в селе Восточное, которое находится в Чуйской области, произошла драка с участием четырех жителей села.

По информации журналистов, на место выехали милиционеры из ГУВД Чуйской области, а также Кеминского и Токмакского районов. Сославшись на очевидцев событий, издание также сообщило о скоплении людей в соседнем селе Искра.

По предварительным данным, в селе произошла драка с участием четырех человек. Пресс-служба ГУВД Чуйской области сообщила «Клоопу», что конфликт произошел из-за воды.

«Один житель поливал огород чистой питьевой водой, а его сосед потребовал, чтобы он этого не делал. Между ними произошла словесная перепалка, которая переросла в драку», — сказали в милиции.

Там также опровергли информацию о якобы скоплении людей в селе Искра.

«Мы бы не сказали, что это скопление людей. Сотрудники милиции по вчерашнему инциденту обеспечили охрану общественного порядка. Среди молодежи, среди жителей просто производят разъяснительные работы», — пояснили в пресс-службе.

Глава Искринского айыл окмоту Руслан Болбаев сообщил изданию «Турмуш», что ситуация в селе спокойная.

«Бытовые ссоры на почве того, что корова зашла в чужой огород, воды не хватает кому-то. Такого рода ссора произошла и вчера. Но вопрос уже решен, сотрудники милиции в ночное время обеспечили охрану общественного порядка», — сказал он.

Пострадавшими в драке оказались 66-летний местный житель и его сын, а также случайный очевидец, который попытался разнять дерущихся. Милиция зарегистрировала факт драки в Едином реестре преступлений и проступков.

В результате следствия милиционеры задержали двоих человек. Одного из них водворили в изолятор, а второй пока находится в больнице под охраной