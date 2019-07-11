Редактор новости Анна Капушенко проходит свидетелем по уголовному делу о закупке загранпаспартов и ответчиком в суде. Она — член комиссии, которая на общественных началах изучала жалобы на состоявшиеся тендеры со стороны проигравших компаний или лиц. Это не повлияло на содержание материала.

Государственная регистрационная служба (ГРС) подписала очередное соглашение с компанией De la Rue на печать 500 тысяч загранпаспортов.

Ведомство сделало это несмотря на продолжающиеся судебные разбирательства с компанией Garsu Pasaulis. Последняя выиграла тендер на печать загранпаспортов, но Госкомитет нацбезопасности возбудил уголовное дело, заявив, что конкурс прошел с нарушениями.

Председатель ГРС Алмаз Мамбетов заявил на пресс-конференции 11 июля, что сейчас осталось всего 226 тысяч бланков для загранпаспортов и их хватит лишь до конца 2019 года.

«Я подписал дополнительное соглашение с компанией на печать паспортов. Надеюсь, что это будет последнее такое соглашение. Несмотря на то, что фирма Garsu Pasaulis подала на нас в суд из-за тендера на бланки биометрических загранпаспортов, мы продолжаем работу в этом направлении», — сказал Мамбетов.

Загранпаспорта, которые получают кыргызстанцы, печатаются с 2006 года компанией De la Rue.

Все это время их дизайн и защита не обновлялись, что привело к большому количеству подделок кыргызских паспортов. Кроме того, Кыргызстан, единственная страна в регионе, которая до сих пор не перешла на электронные загранпаспорта.

Скандальный тендер

ГРС объявила тендер на закупку загранпаспортов осенью 2018 года и заложила на эти цели 1,2 млрд сомов. Победителем стала литовская компания Garsu Pasaulis, предложившая свои услуги за 940 млн сомов. Самая низкая цена была у немецкой Mühlbauer ID Services GMBH, которая оценила свои услуги в 686 млн сомов.

После тендера две компании — немецкая Mühlbauer ID Services GMBH и французская IDEMIA France заявили, что тендер прошел с нарушениями.

Тогда же ГКНБ начал свое расследование, и в начале апреля сотрудники спецслужб провели обыски и допросы людей, которые как-либо связаны с тендером по закупке паспортов.

Позднее спецслужбы сообщили, что должностные лица ГРС вошли в преступный сговор с представителями литовской компании Garsu Pasaulis и отстаивали их интересы во время тендера. Спецслужба оценила ущерб государству в 253 млн сомов. Чиновников ГРС задержали 16 апреля по обвинениям в «аффилированности» с Garsu Pasaulis.

Также с поста главы ГРС ушла Алина Шаикова. В ГРС считают, что сотрудники ведомства «действовали в рамках законодательства», а экономический ущерб государству не причинен, потому что договор с Garsu Pasaulis так и не был заключен.

В самой компании Garsu Pasaulis опровергают все обвинения ГКНБ Кыргызстана, называя их «абсурдными анонимными инсинуациями» и «саботажем амбициозных программ по развитию республики».