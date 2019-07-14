Илим Абдылдаев

Найдено тело Илима Абдылдаева — сына погибшего полпреда в Чуйской области Молдакуна Абдылдаева. Это подтвердила дочь Молдакуна Абдылдаева Индира и МЧС.

30 июня дочь Молдакуна Абдылдаева рассказала, что ее семья выехала в Суусамырскую долину и перестала выходить на связь. По словам очевидцев, машина Абдылдаева не справилась с управлением, врезалась в гору и упала в реку Кокемерен. В машине находились Молдакун Абдылдаев, его супруга Тинатин, сын Илим, восьмилетняя внучка Сафияна и водитель.

К поискам семьи приступили родственники и около сотни спасателей.

Похороны Молдакуна Абдылдаева и его внучки Сафияны. Фото: КТРК

Тела Молдакуна Абдылдаева и его водителя нашли недалеко от села Арал Жумгальского района в реке Кокомерен 2 июля. 4 июля было найдено тело маленькой девочки — после похорон Абдылдаева и его внучки продолжились поиски его жены и сына.

11 июля было найдено тело Тинатин Шыдыкановой, супруги Абдылдаева — ее похороны, вероятно вместе с похоронами ее сына Илима, пройдут 15 июля.