Фото: Адиль Турдукулов

Алмазбек Атамбаев и его сторонники продолжают оставаться в резиденции бывшего главы государства в Кой-Таше. 13 июля там был проведен концерт для 150 человек, поддерживающих бывшего президента, выступили артисты эстрады.

Концерт у Атамбаева устроили на фоне повесток, полученных им от МВД. Бывший президент дважды отказался идти на допрос, и заявил, что его могут задержать «силовыми методами».

Бывшего президента решили допросить после того, как парламент лишил его статуса экс-президента и неприкосновенности, чтобы привлечь его к ответственности. Депутаты обвинили его в освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, незаконном завладении земель и лоббировании компаний для поставки угля на ТЭЦ Бишкека. Все это происходит на фоне конфликта Атамбаева с нынешним президентом Сооронбаем Жээнбековым.