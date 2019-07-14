«Хан-Тенгри». Фото: Турмуш

4 июля в лагере «Хан-Тенири» послышались выстрелы — по словам очевидцев, сторож выстрелил в замначальника лагеря и рабочего, после чего взял в заложники женщину и скрылся. Женщину он отпустил 5 июля и она пешком вернулась в лагерь, а его самого ищут уже 10 дней. Поиски подозреваемого усложняются прорывом ледникового озера Мерцбахера, из-за которого река Энильчек стала очень полноводной и ее не перейти вброд.

В СМИ опубликовали паспорт подозреваемого — согласно документу, зовут сторожа Сергей Смирнов и ему 28 лет.

Свидетели нападения утверждают, что конфликт сторожа с погибшими произошел из-за алкоголя — якобы до убийства он долго пил. Погибший замначальник лагеря Дөөлөт Азимкулов умер на месте, сотрудник Карим — на пути к заставе «Майда-Адыр», взятая в заложницы сотрудница противочумной станции Ирина осталась жива.

Поисковую операцию возглавил замминистра МВД Мирлан Каниметов, занимаются поисками сотрудники местных ОВД и УВД. По информации правоохранительных органов, мужчина передвигается ночью, был проводником и хорошо знает горную местность.

Ориентировка на подозреваемого и его фотороботы переданы погранслужбам Кыргызстана и Казахстана. Милиция предполагает, что он попытается пересечь границу.



