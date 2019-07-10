В Кыргызстане, разделенном горным хребтом на север и юг, Атамбаев воспринимается как представитель северян, в то время как нынешний президент Жээнбеков – выходец из южного клана. Трайбализм остается родовым признаком кыргызской внутренней политики и имеет существенное влияние на выбор кандидатов в президенты.

Начиная с первого президента Аскара Акаева следующие чередовались по этому признаку. Второй, Бакиев, был южанином. Третьему президенту – Розе Отунбаевой – после переворота 2010 года удалось стать назначенным, но не избранным главой государства в том числе потому, что ее одинаково можно было считать как северянкой, так и южанкой. Вполне возможно, что если бы она баллотировалась в президенты в 2011 году и победила на них, это помогло бы стабилизировать ситуацию в стране куда больше, чем избрание Атамбаева.

Роза Отунбаева. Фото: пресс-служба президента Кыргызстана

Однако постреволюционный пафос тех лет был преисполнен стремления раз и навсегда поставить заслон узурпаторским замашкам приходящих во власть политиков. Свергнув одного за другим двух президентов, попытавшихся установить семейный режим правления, киргизское общество было убеждено, что стоит очертить конституционные ограничения по количеству президентских сроков, и дело сделано.

Именно этот мотив вынудил Розу Отунбаеву обещать, что она не будет баллотироваться на выборах 2011 года. Он же привел к принятию новой Конституции, где президентам отведен лишь один шестилетний срок.

Первые годы своего президентства Алмазбек Атамбаев старательно демонстрировал готовность жить по конституционным правилам, даже завел публичный отсчет времени, оставшегося ему до конца пребывания на посту главы государства. Но потом этот демократический кунштюк как-то перестал забавлять и общество, и его самого – казалось, что Атамбаев так тяготится своей работой на благо народа, что ждет не дождется сбросить с себя президентское ярмо.

Через некоторое время выяснилось, что четвертый президент вошел во вкус власти и, похоже, снова стал тяготиться, но уже обратной перспективой – утраты власти после окончания срока своих полномочий.

Так началась деятельная подготовка команды Атамбаева к референдуму по внесению поправок в Основной закон. Цель была вполне благовидная – подготовить страну к еще более действенным прививкам от любых попыток узурпировать верховную власть. То есть ограничить часть президентских полномочий и передать их парламенту, который, в свою очередь, будет формировать правительство, где премьер-министр получит практически президентские полномочия.

Этот еще один нехитрый кунштюк, который принято называть переходом к парламентско-президентской системе правления, многими в Кыргызстане был воспринят однозначно: Атамбаев готовится пересесть в кресло премьер-министра. В стране опять заговорили о той самой угрозе узурпации власти, против которой все вместе выступали после кровавого апреля 2010 года.

Если в Армении подобная операция уже было состоялась в 2018 году, причем даже удачно, в полном соответствии со сценарием дважды отработавшего президентский срок Сержа Саргсяна, то в Кыргызстане она не прошла. Атамбаев был вынужден пообещать, что не станет претендовать на пост премьер-министра.

Впрочем, и в Армении победа уходящего президента с транзитом в премьеры оказалась пирровой, спровоцировав мирную бархатную революцию. Ту самую, одним из последствий которой стало уголовное преследование экс-президента Кочаряна, соратника по арцахскому клану своего преемника на посту президента Сержа Саргсяна.

Вот такой общий интерьер для двойного портрета попавших под уголовные дела президентов, которые возглавляли две близкие страны – союзницы России на постсоветском пространстве.