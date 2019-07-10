Департамент профилактики заболеваний при минздраве назвал причину отравления более 150 человек.

«Учитывая эпидемический анамнез, связь с употреблением пищевых продуктов с мероприятием в ресторане “Мегаполис”, инкубационный период, клинические симптомы […] в 48% клинических материалов от больных высеяна Salmonella enteritidi», — говорится в сообщении департамента.

Ресторан закрыли до устранения всех нарушений.

Массовое отравление в токмакском ресторане, где проходила свадьба, произошло 29 июня. К врачам обратились 174 человека, из них госпитализировали 78.