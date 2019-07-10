Родственники Темирлана Токобекова заявили, что в день аварии он не управлял автомобилем, а сидел на пассажирском сидении.

Темирлан Токобеков — депутат Бишкекского горкенеша и сын депутата парламента Алиярбека Абжалиева. Последний приходится сватом президенту Сооронбаю Жээнбекову.

Авария произошла утром 7 июля возле села Бактуу — Долоноту на Иссык-Куле. Автомобиль BMW X7 столкнулся с машиной Lexus ES, в котором находилось четыре человека. Все они погибли.

Двоих пассажиров BMW доставили в больницу с различными травмами. По словам директора Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии Сабырбека Жумабекова, у Токобекова диагностировано сотрясение мозга и перелом таза.

Ранее родственники погибших заявляли о попытках милиционеров выставить виновниками аварии тех, кто находился в автомобиле Lexus ES.