В Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями рассказали изданию Kaktus.Media, что смыли портреты экс-замглавы таможни Райымбека Матраимова со своего здания. В спецслужбе назвали нанесение портретов на стены здания «мелким хулиганством».

«На здании были обнаружены данные рисунки. Возможно, люди таким образом выражают свою позицию. Это можно назвать только мелким хулиганством. Рисунок уже удалили», — сообщили в пресс-службе.

Пользователи соцсетей обнаружили портреты Матраимова на здании финпола в Бишкеке 7 июля. Спустя некоторое время рисунки исчезли.

Кампания против Райымбека Матраимова запустилась в соцсетях в июне. Активисты сделали трафареты с портретом Матраимова и нанесли это изображение на футболки. Также на зданиях в Бишкеке появились портреты Матраимова с надписью «Уурда» (на кыргызском «Кради»).

Молчание власти будет продолжаться?

Финансовая полиция КР 2019 ориентировку принесли и нанесли на стены pic.twitter.com/DlCGXm0gJk — Erkinbek (@Erkinbe19099265) July 7, 2019

Последнее в мэрии Бишкека назвали «вандализмом» и заявили, что портреты будут стирать сотрудники муниципалитета. Однако там добавили, что администрация города не поддерживает ни одну из сторон — ни Матраимова, ни активистов.