В Бишкеке неизвестные начали кампанию против коррупции и нанесли портрет экс-замглавы таможни Райымбека Матраимова с надписью «Уурда» (на кыргызском «Кради») на несколько зданий.

Глава аппарата мэрии Бишкека Балбак Тулобаев заявил, что действия активистов «незаконны». По его словам, городским службам уже дали задание стереть эти портреты со зданий госучреждений. Владельцы частных домов должны своими силами стереть портреты.

«Если рисунки или плакаты появятся на стенах госучреждений или на памятниках, мы будем искать авторов и принимать меры. Их действия расцениваются как вандализм», — заявил он.

По его словам, активисты должны использовать другие методы борьбы с коррупцией.

«Все рисунки, нанесенные на муниципальные, частные здания без разрешения учредителей, незаконны. Даже если там будет написано «Да здравствует Кыргызстан», это тоже запрещено и является порчей имущества.

Есть другие методы борьбы с коррупцией и объяснения своей идеи. Видите же, как мы стараемся очистить город от тех же рекламных плакатов», — сказал Тулобаев.

Кампания против Райымбека Матраимова запустилась в соцсетях в июне. Экс-депутатка парламента Ширин Айтматова сделала трафареты с портретом Матраимова и нанесла это изображение на футболки. Также были придумал слоганы «Рамимеет нас» и «Раим матросит нас».

После начала этой кампании Айтматова написала в твиттере, что ей и ее семье поступили угрозы. Однако позже она удалила эти твиты.