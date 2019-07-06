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Оппозиционера Омурбека Текебаев на один день освободили из заключения. Под конвоем политику разрешили посетить похороны тещи Бубукан Турдуевой, которая скончалась днем ранее в возрасте 77 лет. Похороны проходят в селе Таш-Добо Чуйской области.

Текебаев находится в заключении с февраля 2017 года и уже несколько раз попадал в больницу. 16 июля его дело должны пересмотреть. Политика обвиняют в получении взятки в миллион долларов от российского бизнесмена, но его адвокаты утверждают, что у них есть доказательства лживости обвинений.