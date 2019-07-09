Бывший премьер-министр Сапар Исаков заявил 9 июля, что его дело носит политический характер. По его словам, за обвинениями в коррупции стоит лично президент Сооронбай Жээнбеков.

«В ранге замруководителя аппарата президента, руководителя и премьер-министра я четко исполнял свои функции. Я не мог всем заниматься, как утверждает прокуратура», — цитирует Исакова информагентство 24.kg.

Исакова обвиняют в коррупции при реконструкции Исторического музея. Вместе с ним по делу обвиняемой проходит и экс-завотделом гражданского развития аппарата президента Мира Карыбаева. Но ни она, ни Исаков не признают своей вины.

В апреле Генеральная прокуратура объединила в одно уголовное дело расследование по реконструкции Исторического музея и ипподрома в Чолпон-Ате.

По словам генпрокурора Откурбека Джамшитова, следствие оценило общий ущерб государству по этим двум проектам в 247 млн сомов — по музею 101,6 млн сомов, а по ипподрому 145,9 млн сомов.

Реконструкция музея и строительство ипподрома

Исторический музей в Бишкеке закрыли на реконструкцию в марте 2016 года по инициативе тогдашнего президента Алмазбека Атамбаева.

Процесс реконструкции курировал Сапар Исаков будучи замглавой администрации президента. Планировалось, что реконструкцию завершат к 31 августа 2016 года, но музей до сих пор закрыт.

В мае 2018 года депутаты от оппозиционной партии «Ата Мекен» посетили реконструированный музей и заявили, что здание отремонтировали без тендера и проектно-сметной документации.

Тогда же Госкомитет нацбезопасности начал проверять использование средств на реконструкцию исторического музея.

В это же время ГКНБ сообщил, что стоимость строительства ипподрома в Чолпон-Ате ко Всемирным играм кочевников была завышена.Тогда ущерб государству оценивался в 202 млн сомов.

Проведение Всемирных игр инициировал Алмазбек Атамбаев. В 2016 году власти потратили 1,5 млрд сомов на строительство ипподрома в Чолпон-Ате и реконструкцию инфраструктуры для вторых Всемирных игр кочевников. Строительство также курировал Исаков.

Исаков будучи под стражей в апреле 2018 года заявил, что «всегда работал честно на благо» Кыргызстана. Он отрицает обвинения в коррупции в свой адрес, но не исключает, что возможно были какие-то нарушения у подрядчиков или в некоторых ведомствах при проведении тендеров и закупок.