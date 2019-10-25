Высказывание Алая о боге проверять не будут, однако изучат его заявления «за последние годы»

Председатель госкомиссии по делам религий Заирбек Эргешов в интервью радио «Марал» заявил, что комиссия проверит публикации Арстан Алая «за последние годы».

«Каждый имеет право выражать свое мнение. Объявить себя богом или говорить другие слова — это выбор гражданина. Будет проведена экспертиза будет не его заявления о том, что он — бог, а того, что он за последние годы говорил в социальных сетях и по телевизору», — заявил Эргешов.

Он добавил, что в Кыргызстане нет запрета на выражение мыслей, которые не приносят вреда, однако за радикальные или экстремистские высказывания могут привлечь к ответственности.

«По словам Арстан Алая будет проведена экспертиза по отношению к разной религии, национальным ценностям и разжиганию религиозной розни», — сказал Эргешов.

Ранее ГУВД начало проверку в отношении Арстан Алая, после того, как он объявил себя богом. Высказывания Алая зарегистрировали в Едином реестре преступлений и проступков по статье «Возбуждение этнической, национальной и религиозной розни».

После этого сторонники Алая провели конференцию, где тоже объявили себя богами с требованием, чтобы против них тоже начали проверку. После этого, они пошли в милицию, однако там отказались возбуждать против них уголовное дело.

Алай — тенгрианец. Тенгрианство — комплекс верований древних тюрков и монголов, связанным с обожествлением неба. Последователи движения неоднократно требовали от властей страны признать тенгрианство религией, но этого не произошло.