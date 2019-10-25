Economist.kg нашел у депутата Мамашовой бизнес. Она заявила, что фирмы закрываются

Финансовое издательство Eсonomist.kg обнаружило, что депутат парламента Айсулуу Мамашова владеет бизнесом, и является руководителем нескольких фирм. Мамашова не указала в декларациях, что владеет бизнесом.

По данным издания, Мамашова руководит или является соучредителем в пяти фирмах, созданных c 2006 по 2013 год. В двух компаниях она числится руководителем — в фирме по оптовой торговле Aisu-Lu и предприятии по воздушным грузоперевозкам «Дасмиа Авиэйшн».

Также Машашова является соучредителем аквапарка AQUAPARK DASMIA, турагентства DASNUR и компании по воздушным перевозкам KIT-TRAVEL.

Все пять фирм зарегистрированы по адресу улица Горького, 2. По данным «Открытого бюджета», две фирмы Мамашвой Aisu-Lu и аквапарк DASMIA за время существования не платили налоги.

У двух других фирм KIT-TRAVEL и DASNUR нет идентификационного номера налогоплательщика. Только одна компания «Дасмия Авиэйшн» выплатила налоги в бюджет — 100 сомов в 2013 году и 200 сомов в 2017 году.

В своих декларациях Мамашова с 2015 по 2017 годы указала доход от 17 до 65 тысяч сом в месяц, несмотря на то, что у нее есть бизнес.

Если верить декларациям, поданным Айсулуу Мамашовой с 2015 по 2017 годы, при наличии такого количества бизнеса она зарабатывала от 17 до 65 тысяч сомов в месяц.

Согласно декларациям за 2015 год, Мамашова заработала около 210 тысяч сомов, то есть в месяц около 17 тысяч. В документах депутата числится квартира в 219 квадратных метров и офис в 166 квадратных метров.

В 2016 доход Мамашовой вырос до 634 тысяч — это около 53 тысяч в месяц.

В 2017 году Мамашова в декларации указала «прочее имущество» и ее доход вырос до 783 тысяч сомов — это более 65 тысяч в месяц. Ее родственники за этот год заработали 4,83 млн сомов, то есть более 340 тысяч в месяц.

В интервью информагенству 24.kg Мамашова заявила, что в базе данных минюста и налоговой службы числятся компании, которые закрыты.

«Процесс их закрытия запущен, просто пока не получается это сделать так быстро, как хотелось бы, поскольку в составе учредителей есть граждане других стран. Я этими компаниями не управляю. Они не рабочие и прибыли не приносят. Не отражается их реальный статус, и получается, что я учредитель в пяти компаниях и скрываю их наличие», — сказала она.

Нарушение закона

В интервью «Клоопу» юристка Фатима Якупбаева объяснила, что процесс закрытия фирмы «действительно проходит долго».

«Уведомление о закрытии должно быть опубликовано на сайте минюста», — сказала Якупбаева.

По ее словам, то, что Мамашова имеет статус соучредителя нарушает закон. По закону, депутат «не может осуществлять предпринимательскую деятельность». Однако, как заявляет Якупбаева «на практике комитет по регламенту и этике ничего существенного не делает» для привлечения к депутатов к ответственности.