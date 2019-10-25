Режиссер и постановщик телесериала «Акшоола» Ырыс Окенова подала иск к «Азаттыку» в Ленинский районный суд. Ранее издание опубликовало материал, в котором сообщалось, что на съемки этого сериала было потрачено 250 тысяч долларов. Сериал выходил на гостелеканале КТРК в прошлом году.

Общественное объединение «Журналисты» сообщило о том, что Окенова потребовала от «Азаттыка» извинения и опровержения этой информации.

В интервью объединению Окенова заявила, что после публикации материала «Азаттыка» гендиректор КТРК Жайнак Усен уулу «предъявил ей материальные претензии» и «обвинил в растрате средств».

По ее словам, никаких профессиональных разбирательств с участием финансового директора, юристов и бухгалтеров не было. Однако из-за скандала она «пострадала морально, и ей пришлось написать заявление и уйти из КТРК».

Окенова сообщила, что после выхода материала она позвонила автору статьи — журналистке «Азаттыка» Альбине Сулаймановой. Журналистка в свою очередь ответила ей, что просто перевела текст на кыргызский язык по поручению руководства.

«Когда-то я давала интервью программе “Настоящее время”, которая выходит на “Азаттыке”. Окончательный вариант этого интервью я не видела. Но в интервью на русском языке я не говорила о финансировании телесериала», — сказала Окенова.

Она отметила, что иск будет дополняться и, возможно, «Азаттыку» будут предъявлены и материальные претензии.

Окенова также намерена подать жалобу в Комиссию по рассмотрению жалоб на СМИ, «чтобы решить этот вопрос в досудебном порядке».

Сейчас в материале «Азаттыка» нет информации о бюджете сериала, однако, в прежней версии статьи говорилось о том, что на съемки было потрачено 250 тысяч долларов.

На момент публикации материала журналистам «Клоопа» не удалось связаться с руководством издания «Азаттык».

Телесериал «Акшоола» стартовал в середине октября 2018 года на КТРК и принес телерадиокомпании миллионы просмотров. В его основу легла история журналистки Акшоолы, которая борется за справедливость.

В одной из сюжетных линий сериала ала-качуу показали в положительном свете — героиню похитили против ее воли, она протестовала, но в итоге полюбила своего похитителя и осталась с ним. Создатели сериала считают, что девушка сама спровоцировала похищение, а ала-качуу «издревле существовало в традициях» Кыргызстана.