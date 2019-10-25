В интервью «Клоопу» Рыспаев заявил, что кандидаты в парламент должны пройти по карьерной лестнице и быть обеспеченными. По его словам, он не имел в виду, что депутаты должны владеть бизнесом.

Это не первое высказывание Рыспаева о депутатах — ранее он называл парламентариев «элитой кыргызского народа». Тогда заявление депутата вызвало резонанс в обществе.