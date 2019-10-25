«Человек, который придет в парламент, должен встать на ноги. Тот, который построил свой бизнес, у которого в семье все есть. Человеку без денег тяжело работать в парламенте. Я это скажу, не боясь общественности. В парламент должны приходить те, кто уже встал на ноги, сделал свой бизнес и обеспечил свою семью. Сейчас нет Советского союза, у нас сейчас рыночная экономика. А если, например, у человека семья голодная, если у него нет одежды, он что, будет думать о народе? Я считаю, что народ не должен продавать голоса на выборах, но в парламент должны прийти сытые люди», — заявил депутат Рыспаев.
В интервью «Клоопу» Рыспаев заявил, что кандидаты в парламент должны пройти по карьерной лестнице и быть обеспеченными. По его словам, он не имел в виду, что депутаты должны владеть бизнесом.
Это не первое высказывание Рыспаева о депутатах — ранее он называл парламентариев «элитой кыргызского народа». Тогда заявление депутата вызвало резонанс в обществе.