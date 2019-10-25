В середине октября милиция Ошской области провела рейд, чтобы выявить подростков, не посещающих школу. Во время рейдов милиция задержала 91 подростка. Рейд проходил не только в игровых клубах, но и в одной из мечетей.

В социальных сетях 19 октября распространили видео, снятое возле мечети. На видео запечатлен спор между мужчинами и сотрудниками милиции.

Милиционер разъясняет прихожанам, что правоохранители проводят рейд. Во время рейда из мечети вывели подростков, которые должны были находиться в это время в школе.

«Они должны идти в школу. Они сбегают с уроков на пятничную молитву», — разъяснял один из сотрудников милиции.

На видео также слышно, как один из прихожан мечети кричит: «Кыргызстан против пятничных молитв?» Другой прихожанин сказал, что разъяснительные работы с подростками нужно вести в школе, а также возмутился тому, что учеников погрузили в автомобили.

УВД Ошской области 22 октября опровергло заявление местных жителей о том, что «органы власти против ислама».

В пресс-релизе ведомства говорится, что видео снято возле мечети «Ас-Сарахсий» в городе Кара-Суу Ошской области, которая находится под наблюдением правоохранительных органов.

«Бывший имам этой мечети Рашод Камалов был осуждён за распространение экстремистской идеологии. Также проводится проверка в отношении нынешнего имама, который в нарушение фатвы ДУМК провел айт намаз на один день раньше. По этим причинам милиционеры на законных основаниях ведут наблюдение за несовершеннолетними, посещающими эту мечеть», — указано в пресс-релизе.

Пресс-секретарь УВД Ошской области Жениш Аширбаев сообщил «Клоопу», что в отношении нынешнего имама мечети ведется досудебное производство по статье «Создание экстремистской организации». Также Аширбаев добавил, что материалы дела направлены в ГКНБ.

Мечеть «Ас-Сарахсий» в городе Кара-Суу посещают около 5 тысяч прихожан. В 2015 году бывший имам этой мечети Рашод Камалов был осуждён на 5 лет по статье «Возбуждение религиозной вражды» и «Распространение экстремистских материалов».