Судьи Конституционной палаты огласили свое решение 24 октября. Оглашение вердикта длилось около полутора часов. Судьи рассматривали является ли закон, который прописывает механизм лишения неприкосновенности экс-президентов, конституционным. Также Конституционная палата должна была ответить на вопрос, можно ли его применять к бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву. Согласно решению палаты, закон — конституционный и его обоснованно применили к Атамбаеву.

Нурбек Токтакунов, который защищает интересы Атамбаева, назвал решение «ожидаемым».

«Мы еще не имеем Конституционной палаты и вообще судебной системы независимой от президентского института. Конституционная палата просто выносит решения в политических интересах президентского института», — заявил он.

Рассмотрение жалобы сторонников Атамбаева продолжалось два дня. Они обратились в Конституционную палату после того, как парламент принял закон о лишении экс-президента неприкосновенности и других привилегий.

После того, как этот закон был принят, механизм снятия неприкосновенности применили к Атамбаеву. В августе его задержали и поместили в СИЗО. Спецоперация по его задержанию длилась два дня — первая попытка спецназа оказалась неудачной.

В первый день работы Конституционной палаты, Нурбек Токтакунов попросил об исключении из состава судей Карыбека Дуйшеева из-за «конфликта интересов». Дуйшеев около года работал советником тогдашнего вице-спикера парламента Сооронбая Жээнбекова.

Однако члены палаты отказали в ходатайстве и посчитали это «не веским обстоятельством, которое не влияет на беспристрастность судей».

Сами судьи попросили отвода Эркинбека Мамырова, который работал в Конституционной палате при Атамбаева.

Он высказал в СМИ мнение о законе о лишении неприкосновенности до принятия решения. Судьи посчитали, что нарушил судебную этику и отстранили его рассмотрения.

Лишение неприкосновенности

Парламентарии лишили Атамбаева неприкосновенности после того, как депутатская комиссия выдвинула против него шесть обвинений, а генеральная прокуратура поддержала пять из них.

В частности, против Атамбаева выдвинули обвинения в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, поставках угля на теплоэлектроцентраль, а также в причастности к незаконному освобождению кримавторитета Азиза Батукаева в 2013 году.

Сам Атамбаев заявил, что его бывший соратник и действующий президент Сооронбай Жээнбеков «не нашел другого способа заставить его молчать», поэтому и решил «судить по надуманным обвинениям».

За несколько дней до того, как парламент снял с Атамбаева неприкосновенность, его сторонницы и депутаты Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова направили в Конституционную палату жалобу. Они посчитали, что депутатская комиссия, выдвинувшая обвинения против бывшего президента, превысила свои полномочия.

Соавтор: Евгения Михайлиди

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